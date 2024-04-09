Mezarlıkta 'sahte hoca' denetimi: Yanlış dua okudu, dışarı çıkarıldı

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkta ‘sahte hoca’ denetimi gerçekleştirildi. Haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

Ramazan Bayramı arifesinde merkez Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri ise sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.