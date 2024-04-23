Mezopotamya Ekspresi ilk seferini tamamladı

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" Ankara'dan başlayıp Diyarbakır'da sonlanan ilk seferini tamamladı.

Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi" ilk seferini tamamladı.

Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a uzanan Türkiye'nin yeni turistik treni "Mezopotamya Ekspresi"nde seyahat tutkunları, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı buldu.

AA'nın haberine göre seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdikten sonra Diyarbakır'a ulaştı.

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu.

Diyarbakır'da bulunan tarihi On Gözlü Köprü de turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor.