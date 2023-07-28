MFÖ üyesi Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı: Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un 8 Temmuz’da yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuat Güner, “17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim” ifadelerine yer verdi.

Fuat Güner, Türkiye’de müzik dünyasında oldukça sevilen gruplardan MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’un 8 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güner, paylaşımında, tanıştıklarında Özkan Uğur’un 17 kendisinin 22 yaşında olduğunu belirterek “Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim” dedi.

Güner’in paylaşımı şöyle:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fuat Güner (@fuatguner48)'in paylaştığı bir gönderi

Tam adı, Raif Özkan Uğur olan oyuncu ve müzisyen, 2013 yılında lenfomaya yakalanmıştı. Tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un bir süre önce bakımda yattığı ve entübe edildiği açıklanmıştı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermiş, “Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz’da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uğur’un hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Uğur, 10 Temmuz’da, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.