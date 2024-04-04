MGK, bugün Beştepe'de toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündem maddelerinden biri, yürütülen operasyonlar olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl ikinci kez toplanacak.

TRTHaber'de yer alan bilgilere göre Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da konuşulacak.

ABD İLE İLİŞKİLER

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

BİR DİĞER GÜNDEM MADDESİ GAZZE

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

'KIRMIZI KİTAP' ÇALIŞMALARI

Ve Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar.

Yıl bitmeden MGK'nin onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.