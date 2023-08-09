MGK Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak.

Güncel 09.08.2023 15:42 Giriş: 09.08.2023 15:42

Güncelleme: 09.08.2023 16:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA