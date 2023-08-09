MGK Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada hangi başlıklar var?
Milli Güvenlik Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.
2 KOMUTAN SON KEZ KATILIYOR
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan son MGK toplantısına katılıyor.
Toplantıda, 'terörle mücadele' operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Suriye'de yaşanan gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.
Bir önceki MGK'de ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum da toplantıda değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum masadaki başlıklar arasında yer alacak. Toplantıda, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.