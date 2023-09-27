MGK yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: 3 isim ilk defa katılacak

MGK yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıya, Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında yeni görevlerine atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ilk kez katılacak.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması planlanıyor. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nin yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyon ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.