MGM bütçesinde kur karabulutu

Bütçesi altüst olan kamu kurumlarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uluslararası kuruluşlara, kur farkı nedeniyle 2023’ün ilk yarısında planlanandan 39,4 milyon TL fazla üyelik aidatı ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle açığa çıkan ekonomik kriz, kamu bütçesini altüst etti. Yabancı para cinsinden işlem yapmak zorunda olan kamu kurumları, Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle “Hesabı çarşıya” uyduramadı. Çok sayıda kamu kurumu, 2023 yılı için öngördüğü harcama tutarını yılın henüz ilk yarısında yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) mali verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koydu. MGM’nin, “Yurtdışına Yapılan Transferler” kalemi için 642 milyon 86 bin TL olan 2023 yılı ödeneğinin yüzde 82’sinin, Ocak-Haziran döneminde tüketildiği öğrenildi.

KUR FARKI CAN YAKTI

MGM’nin kasasından, üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam 524 milyon 520 bin TL çıktı. MGM’nin Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) üyelik aidatı ikinci taksiti için kur farkı nedeniyle 39 milyon 419 bin 740 TL fazla ödeme yapmak zorunda olduğu bildirildi. Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı’na yapılan üyelik ödemelerinin Avro üzerinden yapıldığı belirtildi.

MGM’nin üyesi olduğu bir başka uluslararası kuruluş olan Konvektif Ölçekli Atmosfer Modellemesi Araştırma ve Geliştirme Konsorsiyumu’na yapılan aidat ödemesinin de kur farkı nedeniyle arttığı ifade edildi. MGM’nin verilerine göre, toplam 361 bin 845 TL olarak yapılan aidat ödemesinin 13 bin 578 TL’sini kur farkından kaynaklanan fazla ödeme oluşturdu.

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AİDATLAR DÖVİZ CİNSİNDEN

MGM’nin üyesi olduğu beş farklı uluslararası kuruluş bulunuyor. MGM tarafından üyesi olunan ve Avro, Sterlin ve Frang üzerinden üyelik aidat toplayan kuruluşlar, WMO, EUMETAT, ECMWF, ECOMET ve ACCORD olarak ifade ediliyor. MGM’nin EUMETAT’a üyelik ücretinin ilk taksiti olarak 15 milyon Avro, ikinci taksiti olarak da 6,5 milyon Avro ödediği biliniyor.