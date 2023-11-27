MHK Başkanı İbanoğlu: "Bazı hakemlerimizi dinlendirme kararı aldık"

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. İbanoğlu ayrıca medyada yer alan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarında yer alan diyalogların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemlerin ilk yarı bitene kadar görevlendirme almayacağını söyledi.

İbanoğlu, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiklerini ve bazı hakemleri, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem performansları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

İbanoğlu ayrıca Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının VAR kayıtları hakkında "MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen dialog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim" diye konuştu.