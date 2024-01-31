MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayını açıkladı.
MHP, 2024 yılı 55'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle her gün 55 belediye başkan adayını açıklamaya devam ediyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 12'nci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.
Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.
Durmaz'ın açıklamasına göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ahmet Keleş aday oldu.
Açıklanan listenin tamamı şöyle:
Trabzon Çarşıbaşı / Ahmet Keleş
Bilecik Söğüt / Ferhat Durgut
Yozgat Aydıncık / Selahattin Özdemir
Yozgat Çandır / Ertan Eroğlu
Yozgat Çayıralan / Ahmet Kaygısız
Yozgat Kadışehri / Hasan Sedat Aksu
Yozgat Sarıkaya / Alparslan Erbek
Yozgat Yenifakılı / Musa Sarıaslan
Düzce Yığılca / Muhterem Baltacı
Düzce Merkez Boğaziçi / Metin Albayrak
Edirne İpsala Esetçe / Turgay Şimşek
Edirne İpsala Yenikarpuzlu / Fahri Aldanmaz
Edirne Keşan Beğendik / Taner Karlıdağ
Edirne Keşan Yenimuhacir / Vahit Güney
Edirne Meriç Küplü / Ufuk Korkut
Edirne Meriç Subaşı / Veli Görme
Edirne Uzunköprü Kırcasalih / Kürşat Kastamoni
Elazığ Arıcak Akçakiraz / Halil Bingöl
Elazığ Arıcak Bükardı / Burak Kaya
Elazığ Arıcak Erimli / Mahmut Demirel
Elazığ Arıcak Üçocak / Mehmet Olğun
Elazığ Karakoçan Sarıcan / Alperen Dilenç
Elazığ Merkez Mollakendi / Onur Yücedal
Elazığ Merkez Yazıkonak / Murathan Koktaş
Elazığ Merkez Yurtbaşı / Hakim Sevinç
Elazığ Palu Beyhan / Yusuf Diribaş
Erzincan Merkez Çağlayan / Resul Kılıç
Erzincan Merkez Mollaköy / Aykut Artuç
Erzincan Tercan Çadırkaya / Sait Durgun
Erzincan Tercan Kargın / Bünyami Adil Erden
Erzincan Tercan Mercan / Bayram Bilici
Erzincan Üzümlü Altınbaşak / İbrahim Taha Çetinkaya
Giresun Bulancak Aydındere / Erol Çelik
Giresun Bulancak Kovanlık / İslam Pekdemir
Giresun Dereli Yavuzkemal / Kazım Önal
Giresun Eynesil Ören / Bekir Yetim Ahmetoğlu
Giresun Görele Çavuşlu / Selim Hamzaoğlu
Giresun Merkez Duroğlu / Halil Çetin
Giresun Yağlıdere Üçtepe / Hacı Gasım Akıllı
Gümüşhane Şiran Yeşilbük / Sezai Doğan
Gümüşhane Kürtün Özkürtün / Yakup Turgut
Iğdır Merkez Halfeli / Alaeddin Okan
Iğdır Merkez Hoşhaber / Sefa Yurtseven
Iğdır Merkez Melekli / Mücahit Tanık
Karabük Yenice Yortan / Ali Şık
Karaman Ermenek Güneyyurt / Ahmet Arı
Karaman Ermenek Kazancı / Osman Acar
Karaman Merkez Akçaşehir / Turgay Ekin
Karaman Merkez Sudurağı / Mustafa Gül
Karaman Sarıveliler Göktepe / Hasan Turgut
Kırıkkale Merkez Hacılar / Mehmet Koyuncu
Kırıkkale Delice Çerikli / Erkan Çağlar
Kırşehir Çiçekdağı Köseli / Bekir Yılmaz
Kırşehir Merkez Özbağ / Rasim Arazay
Kırşehir Kaman Kurancalı / Erdoğan Tekeli