MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayını açıkladı.

MHP, 2024 yılı 55'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle her gün 55 belediye başkan adayını açıklamaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 12'nci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 1'i büyükşehir ilçesi olmak üzere 9 ilçe ve 46 beldenin belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz'ın açıklamasına göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Ahmet Keleş aday oldu.

Açıklanan listenin tamamı şöyle:

Trabzon Çarşıbaşı / Ahmet Keleş

Bilecik Söğüt / Ferhat Durgut

Yozgat Aydıncık / Selahattin Özdemir

Yozgat Çandır / Ertan Eroğlu

Yozgat Çayıralan / Ahmet Kaygısız

Yozgat Kadışehri / Hasan Sedat Aksu

Yozgat Sarıkaya / Alparslan Erbek

Yozgat Yenifakılı / Musa Sarıaslan

Düzce Yığılca / Muhterem Baltacı

Düzce Merkez Boğaziçi / Metin Albayrak

Edirne İpsala Esetçe / Turgay Şimşek

Edirne İpsala Yenikarpuzlu / Fahri Aldanmaz

Edirne Keşan Beğendik / Taner Karlıdağ

Edirne Keşan Yenimuhacir / Vahit Güney

Edirne Meriç Küplü / Ufuk Korkut

Edirne Meriç Subaşı / Veli Görme

Edirne Uzunköprü Kırcasalih / Kürşat Kastamoni

Elazığ Arıcak Akçakiraz / Halil Bingöl

Elazığ Arıcak Bükardı / Burak Kaya

Elazığ Arıcak Erimli / Mahmut Demirel

Elazığ Arıcak Üçocak / Mehmet Olğun

Elazığ Karakoçan Sarıcan / Alperen Dilenç

Elazığ Merkez Mollakendi / Onur Yücedal

Elazığ Merkez Yazıkonak / Murathan Koktaş

Elazığ Merkez Yurtbaşı / Hakim Sevinç

Elazığ Palu Beyhan / Yusuf Diribaş

Erzincan Merkez Çağlayan / Resul Kılıç

Erzincan Merkez Mollaköy / Aykut Artuç

Erzincan Tercan Çadırkaya / Sait Durgun

Erzincan Tercan Kargın / Bünyami Adil Erden

Erzincan Tercan Mercan / Bayram Bilici

Erzincan Üzümlü Altınbaşak / İbrahim Taha Çetinkaya

Giresun Bulancak Aydındere / Erol Çelik

Giresun Bulancak Kovanlık / İslam Pekdemir

Giresun Dereli Yavuzkemal / Kazım Önal

Giresun Eynesil Ören / Bekir Yetim Ahmetoğlu

Giresun Görele Çavuşlu / Selim Hamzaoğlu

Giresun Merkez Duroğlu / Halil Çetin

Giresun Yağlıdere Üçtepe / Hacı Gasım Akıllı

Gümüşhane Şiran Yeşilbük / Sezai Doğan

Gümüşhane Kürtün Özkürtün / Yakup Turgut

Iğdır Merkez Halfeli / Alaeddin Okan

Iğdır Merkez Hoşhaber / Sefa Yurtseven

Iğdır Merkez Melekli / Mücahit Tanık

Karabük Yenice Yortan / Ali Şık

Karaman Ermenek Güneyyurt / Ahmet Arı

Karaman Ermenek Kazancı / Osman Acar

Karaman Merkez Akçaşehir / Turgay Ekin

Karaman Merkez Sudurağı / Mustafa Gül

Karaman Sarıveliler Göktepe / Hasan Turgut

Kırıkkale Merkez Hacılar / Mehmet Koyuncu

Kırıkkale Delice Çerikli / Erkan Çağlar

Kırşehir Çiçekdağı Köseli / Bekir Yılmaz

Kırşehir Merkez Özbağ / Rasim Arazay

Kırşehir Kaman Kurancalı / Erdoğan Tekeli