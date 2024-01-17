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MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 2'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı ise Sezer Ateş oldu.

Güncel
  • 17.01.2024 14:21
  • Giriş: 17.01.2024 14:21
  • Güncelleme: 17.01.2024 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. 

MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı Sezer Ateş, Hatay Dörtyol adayı Ömer Oğuz Uçar, Hatay Erzin adayı Erhan Akı oldu.

Parti daha önce üç grup halinde 165 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı aday listesi şöyle:                                

1- KİLİS / HASAN KARA

2- UŞAK / SEZER ATEŞ

3- DENİZLİ - SERİNHİSAR /CEMAL KOBAŞ

4- HATAY - DÖRTYOL / ÖMER OĞUZ UÇAR

5- HATAY-ERZİN / ERHAN AKI

6- AFYONKARAHİSAR-HOCALAR /HÜSEYİN ONUR TURAN

7- AFYONKARAHİSAR- İSCEHİSAR /NECATİ GÜNSEL

8- AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT /MUHİTTİN ÖZAŞKIN

9- BOLU-DÖRTDİVAN /KADİR ALTUNDAĞ

10- BOLU-GEREDE / MUSTAFA ÇİÇEK

11- BOLU-GÖYNÜK / METİN ÖLMEZ

12- BOLU-KIBRISÇIK /ERSİN OKTAY OLKAN

13- BOLU-MENGEN / GÜLTEKİN UYSAL

14- BOLU-MUDURNU /NECDET TÜRKER

15- BOLU-SEBEN /MURAT ÖZKAN

16- BOLU-YENİÇAĞA / ERSİN BAŞ

17- BURDUR-AĞLASUN / HASAN DÜDEN

18- BURDUR-ALTINYAYLA / SELEN KINALI

19- BURDUR-BUCAK / YUSUF ERDOĞDU

20 BURDUR-ÇAVDIR / SÜLEYMAN KAYACAN

21 BURDUR-ÇELTİKÇİ / RAMAZAN EZİN

22 BURDUR-GÖLHİSAR / RAMAZAN CANURAL

23- BURDUR-KEMER / MEHMET ALTINKAYNAK

24- BURDUR/ TEFENNİ / ÜMİT ALAGÖZ

25- BURDUR-YEŞİLOVA / YUSUF YILDIRIM

26- ÇANKIRI-ILGAZ / AYŞENUR BULAMAÇCI

27- ELAZIĞ-AĞIN / ALİ USLU

28- ELAZIĞ-KEBAN / YÜCEL DOĞAN

29- ELAZIĞ-SİVRİCE / TURGAY GÜNDOĞAN

30- KARAMAN-AYRANCI / YÜKSEL BÜYÜKKARCI

31- KARAMAN-BAŞYAYLA / GÜRANİ BULUT

32- KARAMAN-ERMENEK / SOYDAN EVCİ

33- KARAMAN-KÂZIMKARABEKİR / NURULLAH NECAT GÜVEN

34- KARAMAN-SARIVELİLER / MEHMET İLGÜN

35- KARS-AKYAKA / HALİL KEREM AYDIN

36- KARS-ARPAÇAY / ERDAL MERT

37- KARS-DİGOR / YENER KAYA

38- KARS-KAĞIZMAN / EMRULLAH KOMAN

39- KARS-SARIKAMIŞ / SERDAR KILIÇ

40- KARS-SELİM / ALİ ELMA

41- KARS-SUSUZ / ORHAN ŞARKİR

42- KASTAMONU-ABANA / HASAN ÖZLÜ

43- KASTAMONU-AĞLI / ŞAHİN ÇOLAK

44- KASTAMONU-KÜRE / MUSTAFA CANBAZ

45- KASTAMONU-PINARBAŞI / LÜTFÜ İPEK

46- KIRŞEHİR-AKÇAKENT / MUSA ŞAHİN

47- KIRŞEHİR-AKPINAR / ERDAL URCAN

48- KIRŞEHİR-BOZTEPE / MUSA CEYLAN

49- KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI / AHMET HİKMET ERDOĞAN

50- KIRŞEHİR-MUCUR / FATİH YILDIRIM

51- KÜTAHYA-ALTINTAŞ / HİKMET TUNÇ

52- KÜTAHYA-ASLANAPA / GÖKHAN GÜREL

53- KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR / HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

54- KÜTAHYA-DOMANİÇ / SAHVET ERTÜRK

55- KÜTAHYA-DUMLUPINAR / YAVUZ KARAAYVAZ

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