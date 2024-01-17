MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 2'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı ise Sezer Ateş oldu.
MHP 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP’nin Kilis adayı Hasan Kara, Uşak adayı Sezer Ateş, Hatay Dörtyol adayı Ömer Oğuz Uçar, Hatay Erzin adayı Erhan Akı oldu.
Parti daha önce üç grup halinde 165 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı aday listesi şöyle:
1- KİLİS / HASAN KARA
2- UŞAK / SEZER ATEŞ
3- DENİZLİ - SERİNHİSAR /CEMAL KOBAŞ
4- HATAY - DÖRTYOL / ÖMER OĞUZ UÇAR
5- HATAY-ERZİN / ERHAN AKI
6- AFYONKARAHİSAR-HOCALAR /HÜSEYİN ONUR TURAN
7- AFYONKARAHİSAR- İSCEHİSAR /NECATİ GÜNSEL
8- AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT /MUHİTTİN ÖZAŞKIN
9- BOLU-DÖRTDİVAN /KADİR ALTUNDAĞ
10- BOLU-GEREDE / MUSTAFA ÇİÇEK
11- BOLU-GÖYNÜK / METİN ÖLMEZ
12- BOLU-KIBRISÇIK /ERSİN OKTAY OLKAN
13- BOLU-MENGEN / GÜLTEKİN UYSAL
14- BOLU-MUDURNU /NECDET TÜRKER
15- BOLU-SEBEN /MURAT ÖZKAN
16- BOLU-YENİÇAĞA / ERSİN BAŞ
17- BURDUR-AĞLASUN / HASAN DÜDEN
18- BURDUR-ALTINYAYLA / SELEN KINALI
19- BURDUR-BUCAK / YUSUF ERDOĞDU
20 BURDUR-ÇAVDIR / SÜLEYMAN KAYACAN
21 BURDUR-ÇELTİKÇİ / RAMAZAN EZİN
22 BURDUR-GÖLHİSAR / RAMAZAN CANURAL
23- BURDUR-KEMER / MEHMET ALTINKAYNAK
24- BURDUR/ TEFENNİ / ÜMİT ALAGÖZ
25- BURDUR-YEŞİLOVA / YUSUF YILDIRIM
26- ÇANKIRI-ILGAZ / AYŞENUR BULAMAÇCI
27- ELAZIĞ-AĞIN / ALİ USLU
28- ELAZIĞ-KEBAN / YÜCEL DOĞAN
29- ELAZIĞ-SİVRİCE / TURGAY GÜNDOĞAN
30- KARAMAN-AYRANCI / YÜKSEL BÜYÜKKARCI
31- KARAMAN-BAŞYAYLA / GÜRANİ BULUT
32- KARAMAN-ERMENEK / SOYDAN EVCİ
33- KARAMAN-KÂZIMKARABEKİR / NURULLAH NECAT GÜVEN
34- KARAMAN-SARIVELİLER / MEHMET İLGÜN
35- KARS-AKYAKA / HALİL KEREM AYDIN
36- KARS-ARPAÇAY / ERDAL MERT
37- KARS-DİGOR / YENER KAYA
38- KARS-KAĞIZMAN / EMRULLAH KOMAN
39- KARS-SARIKAMIŞ / SERDAR KILIÇ
40- KARS-SELİM / ALİ ELMA
41- KARS-SUSUZ / ORHAN ŞARKİR
42- KASTAMONU-ABANA / HASAN ÖZLÜ
43- KASTAMONU-AĞLI / ŞAHİN ÇOLAK
44- KASTAMONU-KÜRE / MUSTAFA CANBAZ
45- KASTAMONU-PINARBAŞI / LÜTFÜ İPEK
46- KIRŞEHİR-AKÇAKENT / MUSA ŞAHİN
47- KIRŞEHİR-AKPINAR / ERDAL URCAN
48- KIRŞEHİR-BOZTEPE / MUSA CEYLAN
49- KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI / AHMET HİKMET ERDOĞAN
50- KIRŞEHİR-MUCUR / FATİH YILDIRIM
51- KÜTAHYA-ALTINTAŞ / HİKMET TUNÇ
52- KÜTAHYA-ASLANAPA / GÖKHAN GÜREL
53- KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR / HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
54- KÜTAHYA-DOMANİÇ / SAHVET ERTÜRK
55- KÜTAHYA-DUMLUPINAR / YAVUZ KARAAYVAZ