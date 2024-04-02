MHP, AKP'nin kazandığı ilde seçim sonucuna itiraz etti

MHP, 226 oy farkıyla AKP'ye kaybettiği Bayburt'taki seçim sonucuna itiraz etti. Yapılan açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılması talep edildi.

Güncel 02.04.2024 16:46 Giriş: 02.04.2024 16:46

Güncelleme: 02.04.2024 16:50 Kaynak: AA

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