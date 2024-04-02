MHP, AKP'nin kazandığı ilde seçim sonucuna itiraz etti
MHP, 226 oy farkıyla AKP'ye kaybettiği Bayburt'taki seçim sonucuna itiraz etti. Yapılan açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılması talep edildi.
Kaynak: AA
Bayburt'ta 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.
Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz oy pusulalarının tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığı'na 7 bin 344 oyla AKP'nin adayı Mete Memiş seçilmiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci de 7 bin 118 oy almıştı.