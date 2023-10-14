MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, MHP İl Yönetim Kurulu üyesi 64 yaşındaki Yusuf Çırpan, sabah saatlerinde ikamet ettiği evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Çırpan’ın kafasının arkasında bir darbe izine rastlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MHP Antalya İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olan 64 yaşındaki Yusuf Çırpan evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1433 Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi.

İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olan Yusuf Çırpan’ın sabah saat 08.30 sırasında daire kapısının açık olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DARBE İZİNE RASTLANDI

İhbarla adrese polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler kapı arkasında Çırpan’ın hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çırpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan’ın kafasının arkasında bir darbe izinin olması nedeniyle olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı incelemeye aldı.

Olayın cinayet olabilme ihtimaline karşın ekipler bölgede güvenlik kamera incelemesi yaptı. Savcılık ve olay yeri ev içinde inceleme yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Çırpan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çırpan’ın eski il başkanı yardımcısı olduğu da öğrenildi.