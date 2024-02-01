MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı

MHP Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti.