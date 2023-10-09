MHP'de iki kişi, 'Ömer Halisdemir Caddesi' nedeniyle ihraç edildi

"Ömer Halisdemir Caddesi" kararı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye meclisinde bulunan iki kişinin parti ile ilişkisi kesildi.

MHP Tokat İl Başkanlığı, Sulusaray Belediye Meclisi'nin "Ömer Halisdemir Caddesi" kararı ve Tokat Valiliğinin kararı iptal etmesi üzerine Sulusaray belediye meclisinde bulunan iki üyenin parti ile olan bağlantısını kesti. MHP Tokat İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tokat İli Sulusaray İlçe Belediyesi tarafından 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne ilişkin olarak şehidimizin isminin yerine söz konusu caddeye başka bir isim verilmesine' ilişkin alınan karar bugün birçok basın yayın kuruluşunda yer almış ve kamu vicdanını yaralamıştır. Bu talihsiz karar her ne kadar Tokat Valiliği'nin Kamu vicdanını yaralayan ve asla kabul edilmesi 07.10.2023 tarihli ve 36364 sayılı kararı uyarınca iptal edilmiş olsa da; mümkün olmayan bu kararda başka belediye meclis üyeleriyle birlikte imzası bulunan Sulusaray Belediyesi'nin MHP'li iki belediye meclis üyesinin partimizle ilişkilerinin kesilmesine ve istifalarının istenilmesine karar verilmiştir."