MHP'de kadın politikaları koltuğuna Ahmet Selim Yurdakul atandı

MHP'de dün belirlenen 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine Ahmet Selim Yurdakul getirildi. 15 kişilik Divan'da yalnızca 1 kadın yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine bir erkek atadı.

MHP'de geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı dün Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Belirlenen Başkanlık Divanı'nda Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılısı Pelin Yılık'ın yerine atama yapıldı.

Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul atandı. Öte yandan Başkanlık Divanı'nda yalnızca bir kadının yer alması dikkat çekti.

Söz konusu atama ise Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu'nun getirilmesi oldu.