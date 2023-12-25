MHP, DEM Parti Grubu konuşurken Genel Kurul'dan ayrıldı
MHP, DEM Parti Grubu'nun konuşması sırasında TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.
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