MHP'den 'Ferdi Tayfur' şarkılı Gazze videosu

MHP, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un 'Acılar' isimli şarkısının yer aldığı Gazze videosu paylaştı. Videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sözlerine yer verildi.

MHP, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin 'Ferdi Tayfur' şarkılı bir video paylaştı.

Videoda İsrail saldırılarının ardından Gazze'den görüntülere yer verildi.

Ferdi Tayfur'un 'Acılar' isimli şarkısına yer verilen videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki şu sözleri aktarıldı:

"Kudüs ağlıyor, Gazze ağlıyor. Samimi Müslümanlar feryad ediyor. Mabetlerimizin kanı çekiliyor, ağıt yükseliyor, mazlumların gözpınarların yaşlar akıyor.

Mescid-i Aksa bu nedenle hüzünlü, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslamdır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs, muktesebatımızın namus kilididir. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin olarak Türkiye'nin süratle devreye girmesi gerektiğini belirtmişti.

21 Ekim'de yaptığı açıklamada Bahçeli, "Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.