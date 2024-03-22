MHP'den Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'a tepki: Cumhur İttifakı aleyhine çalışıyorlar

MHP Genel Başkanı Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada bir kısmı viral hale gelen CNN Türk yayını nedeniyle Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Bayrakçı'nın şirketinin yaptığı ve İmamoğlu'nun önde çıktığı anketin konuşulduğu yayının Cumhur İttifakı'na zarar vermek amacıyla yapıldığını öne süren Özdemir, "Algı oyunları boşa çıkacak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önde gözüktüğü anektin de yer aldığu yayın nedeniyle SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

Söz konusu yayında Hakan Bayrakçı son araştırmalarının sonucunu paylaşmış ve yarışı Ekrem İmamoğlu'nun önde götürdüğünü söylemişti. Stüdyoda bulunan Abdulkadir Selvi, Melik Yiğitel gibi iktidar yandaşı yazarlar üst üste sorular sorarak İmamoğlu'nun oylarının neden düşmediğini şaşkınlıkla dinlemişlerdi.

Sunucu Ahmet Hakan da Bayrakçı'nın anlattıklarını dinlerken, "İYİ Parti İmamoğlu'na yöneliyor, DEM seçmeni İmamoğlu'na yöneliyor. Yeniden Refah seçmeni niye Kurum'a yönelmiyor onu anlayamadım" araya girmiş ve söz konusu ifadelerin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada viral haline gelmişti.

Programdan alınan bu kesitle ilgili MHP'den açıklama geldi. MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

"Hakan Bayrakçı’nın geçmişten çok iyi bildiğimiz karekteristik özelliğinin bir yenisini daha sergilemesi kimseyi şaşırtmamalıdır" diyen Özdemir, Bayrakçı'yı ekrana çıkartan Ahmet Hakan'ın ise Cumhur İttifakı aleyhine çalıştığını ve bunun 'şaşırtıcı olmadığını' öne sürdü.

Özdemir'in paylaşımı şöyle:

"CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu programda, Hakan Bayrakçı’nın geçmişten çok iyi bildiğimiz karekteristik özelliğinin bir yenisini daha sergilemesi kimseyi şaşırtmamalıdır! Bu şahıs, kirli ortaklıklara girdiği isimlerle, 1995 yılında gerçekleştirilen genel seçimler öncesi anket manipülasyonunun dik alasını yapmış , böylelikle ta o zamanlarda aidiyet ve tiyniyetini açık etmişti. Bugün Ahmet Hakan’ın böylesi bir ismi ekranlarda tutarak, bilhassa Cumhur İttifakı aleyhine çalışması da bize göre şaşırtıcı değildir. Mesele bu şahısların kim olduklarının bilinmesine rağmen, millet iradesini yönlendirme çabalarına adeta yol verilmesidir. Kim ne yaparsa yapsın, İstanbul mutlaka Muradına erecek, Cumhur’un iradesi algı oyunlarının tamamını boşa çıkaracak, Fatih’in emaneti layık ve ehil ellere emanet edilecektir."