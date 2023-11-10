MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: 'AYM'yi ya kapatacağız ya da yeniden yapılandıracağız'

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin tepkiler sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter skandal sözlere imza attı. Yönter, "Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM, geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı canlı yayında AYM'yi hedef aldı.

Yönter, katıldığı televizyon programında "AYM'yi ya kapatacağız ya da yeniden yapılandıracağız" açıklamasında bulundu.

AYM'yi hedef alan Yönter şu sözlere yer verdi:

"Türkiye’nin mücadelesi küresel vicdanda karşılık buluyor. Cumartesi günü Riyad’da İslam İş Birliği Teşkilatı, olağanüstü toplanacak. İslam ülkeleri, İsrail üzerindeki baskıyı artırmalı.

"11 BİNE YAKIN KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

Gazze’nin denize yakın kısmında, Gazze’de yaşayanlar kirli su içiyor. 11 bine yakın kadın ve çocuk öldürüldü. İnsanlığın ağlaması lazım, bu nasıl bir vandallık, bu nasıl bir soykırım!

"GAZZE MESELESİ BÜYÜK BİR TURNUSOL KAĞIDIDIR"

Suudi Arabistan ne yapıyor, Ürdün ne yapıyor? Yarın biz Riyad’da yapılacak toplantının sonucunu göreceğiz. Gazze meselesi büyük bir turnusol kağıdıdır. Tarihin ve insanlığın neresinde durduğunuzla ilgili çok net bir göstergedir. Biz mazlumun, haklının yanındayız. Zalimin karşısındayız.

"MHP HEDEFE YÖNELİK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 ilçeye Cumhur İttifakı talip. Kazanacağız ve MHP bu hedefe yönelik gece gündüz çalışıyor. Artık İstanbul’da ‘Zillet’e son vermek istiyor.

"YA KAPATACAĞIZ YA DA YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi."