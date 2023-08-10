MHP Genel Başkanı’ndan İYİ Parti'ye yerel seçimde 'komşu olma' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye çağrı yaptı. Bahçeli basın aracılığıyla "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.” mesajını gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye çağrı yaptı.

Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklama öncesinde basın yoluyla mesaj gönderen Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi.

CNNTürk’te Hande Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı: “Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkan’ımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.”

Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da "Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 1, 2019

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta çok önemli açıklamalar yapacağını belirten İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun, "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" açıklaması tartışma yaratmıştı. Parti kaynakları, Akşener’in 26 Ağustos’ta, 2024 yerel seçimlerine “ittifaksız” olarak gireceğini açıklayacağını iddia ederken, kulislerde Akşener’in, “CHP’ye kapının tamamen kapandığına” yönelik açıklamalar yapabileceği de konuşuluyor.