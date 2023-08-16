MHP, İYİ Parti’ye ittifak çağrısında geri adım attı

MHP İstanbul Milletvekili ve Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli’nin İYİ Parti’ye davetinin bir ittifak çağrısı olmadığını söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Yıldız, "Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısıdır. İYİ Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye, yaklaşan yerel seçimler için ittifak çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı.