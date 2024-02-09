MHP Kilis adayının oğluna stadyumda sünnet düğünü yapılmış

MHP'nin Kilis Belediye Başkan adayı gösterdiği Hasan Kara'nın 2008 yılında devletin imkanlarını kullanarak oğlu için 2 bin davetliyle bir sünnet düğünü gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

MHP 2024 yerel seçimleri için Kilis Belediye Başkan adayı olan Hasan Kara, geçmişte AKP'den iki kez milletvekili bir kez de Kilis Belediye Başkanı seçildi.

Kara'nın 2008 yılında oğlunun sünnet düğününü devletin imkanlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir stadyumda yaptığı ortayla çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Hasan Kara'nın oğlunun sünneti için merkezi yönetim ve belediyenin 20 gün boyunca devletin olanaklarını kullanarak düğünü gerçekleştirdiğini hatırlattı, o dönem Kilis’e bağlı Yavuzlu beldesinin belediye başkanı olan MHP’li İsmail Hakkı Cannacar'ın bu sünnet düğününe isyan ettiğini yazdı.

Barış Pehlivan'ın "Merkez ve yerelin kesiştiği sünnet düğünü" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yıl: 2008.

AKP milletvekili Hasan Kara’nın o sıralarda beş yaşında olan bir oğlu var, adı önemli değil. Sağlıkla büyüsün, sünnet düğünü yapılacaktı kendisine.

‘Düğün salonu’ mu dediniz? Ayıp, koca milletvekilinin oğlunun sünneti için olur mu öyle küçük şey? Bakın, dönemin gazetelerinden adım adım aktarıyorum.

1- Sünnet düğünü için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir stadyum tutuldu.

2- Stadyumun toprak zeminine Kilis Belediyesi ekiplerince mıcır serildi. Yetmedi, eğlence pisti için bir de parke taş döşendi.

3- İçişleri Bakanlığı’na bağlı il özel müdürlüğü de stadın çevre düzenlemesini yaptı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ, sahanın ortasına ve çevresine dev aydınlatma direkleri dikti.

5- Devlet yani merkezi yönetim ile belediye yani yerel yönetim el ele vererek 20 gün boyunca AKP’li vekilin oğlunun sünnet düğünü için çalıştı.

6- Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı sünnet düğününün yapıldığı stadyuma, milletvekilinin oğlu tüller ve sarı kırmızı çiçeklerle süslenen ciple, davul zurna eşliğinde geldi.

7- Stadyumdaki düğüne dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Davul zurnalarla ve mehter marşıyla karşılanan Yıldırım, küçük çocuğun kirvesi oldu.

8- Yeter mi, yetmez! Yetmedi, üzerinde AKP logosu bulunan sünnet pastasını Kilis Valisi Nevzat Turhan kesti.

9- Ardından Kilis’te görev yapan imamlardan oluşan grup mevlit okudu. Mevlidin bitiminin ardından ’Ağrı Dağı Eteğinde’ türküsüyle piste fırlayan, aralarında bürokratların da bulunduğu davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekmeye başladı. Oturanlar ise alkışla halay çekenlere tempo tuttu.

10- Gazetecilerin önünü kesen 20 kişilik grup, sünnet düğünü görüntülerinin bulunduğu kasetleri zorla ellerinden aldı.

MHP’Lİ BAŞKANIN ISYANI

O dönem, Kilis’e bağlı Yavuzlu beldesinin belediye başkanı olan MHP’li İsmail Hakkı Cannacar bu sünnet düğününe isyan etti. Hasan Kara’nın devletin tüm imkânlarını oğlunun sünnet töreni için seferber ettiğini belirtti: ’Bunları yaparken cebinden de 5 kuruş harcamayacaksın. Devletin imkânlarıyla, devletin işçileriyle, siyasi iktidarın verdiği güçle bunların yapımını sağlayacaksın. Böyle şey olmaz.’"