MHP'li belediye başkanı önce kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Hayali'nin İzmir'e sevk edilmesine karar verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan MHP'li Belediye Başkanı Harun Hayali, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu kez beyin kanaması geçirdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, sabah saatlerinde göğsündeki ağrı şikayetiyle Sarıkamış Devlet Hastanesine gitti. Burada muayene edilen Hayali'nin kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk etti.

Öğlen saatlerinde anjiyo olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Başkan Hayali’nin bu sırada beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Sağlık heyeti, Başkan Harun Hayali’nin ambulans uçakla İzmir Dokuz Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.