MHP'li Durmaz: Özgür Özel'in seçim sonrası değerlendirmelerini kıymetli buluyoruz

CHP'ye bayram ziyareti yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, "

MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

CHP Genel Merkez binasına Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyetini, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı.

Nazlıaka, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde büyük Türkiye ittifakını kurmak istediklerini belirterek, “Her siyasi partiden, her görüşten yurttaşımız var. Her birine karşı sorumluluk duyuyoruz. Bakış açımız her zaman şu oldu; kim milli maçı kazandığımızda duygulanıyorsa, kim Filenin Sultanları bir galibiyet elde ettiğinde onurlanıyorsa, kim kırmızı beyaz bayrağımızı gördüğünde o bayrağın altında görünmenin onurunu yaşıyorsa herkes Türkiye ittifakının bir parçasıdır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreç içerisinde de bize oy veren, vermeyen her kim varsa onlarla halkın ittifakını kurarak, belediyelerimiz üzerinden herkese hizmet vermeye devam ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞERLENDİRMELERİ KIYMETLİ'

Umut ederim ki sizinle ittifak edenler de sizin hissiyatınıza katılırlar" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "Ortak paydamız ülkemizin birliği, bütünlüğü ve düzeni. Bizim bu konularda ne kadar hassas olduğumuzu tüm millet biliyor. Bunun yanı sıra Özgür Özel’in seçim sonrası yapmış olduğu değerlendirmeleri çok anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Biraz da espri olsun. İlk defa bu seçimde CHP’nin aldığı neticeler sonrası ‘tek adam rejimi’ değerlendirmelerini duymadık veya ‘trafolara kediler girdi’ gibi durumlar olmadı. Seçimlerin çok fazla insanımızın mağdur olmadan sonuçlanmış olması da son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.