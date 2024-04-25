MHP'li meclis üyesi partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu

MHP'li Kütahya Belediye Meclis üyesi Fazilet Kara, kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptığı iddiasıyla MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Arık ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy’dan şikayetçi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Meclisi üyesi Fazilet Kara, partisinin Kütahya İl Başkanı Selçuk Arık ve Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy hakkında kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptığı iddiasıyla Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne şikayetçi oldu.

Milli Gazete’de yer alan habere göre Kara, şikayet dilekçesinde “Can güvenliğinden endişe duymaktayım, koruma talep ediyorum” dedi.

Ayhan Toy ise Kara’nın MHP il teşkilatının fikirlerinin kendisine uymadığını, çalışmak istemediğini söylemesi üzerine istifa edebileceğini ifade ettiklerini ileri sürdü.

Kara, polis merkezine verdiği ifadede şunları söyledi:

“... Seçimden hemen önce tarafıma İl Bşakanlığı içerisinde toplantıda MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, İlçe Başkanı Ayhan Toy kendilerine koşulsuz biat etmem yönünde telkinde bulundular. Seçimlerden sonra 15.04.2024 günü Ayhan Toy ve diğer 10 meclis üyesinin bulunduğu toplantıda istifa etmemiz yönünde belge imzalattılar. Benimle birlikte birkaç meclis üyesi bu evrakı imzaladık. İmza atmayanlar da oldu. Toplantı halindeyken istifa etmemiz yönünde sunulan evrakın eksik olduğu, tarihi kısmını olduğunu söyledik. Ayhan Toy da ‘Tarih kısmı oş kalacak, biz daha sonra dolduracağız’ dedi. Ben neden olduğunu sorduğumda da ‘Burada demokrasi olmadığını, teşkilatımız ne yönde karar verirse siz de bu karara uymak zorundasınız’ diye söyledi.

"İSTİFA ETMEM YÖNÜNDE BAKI YAPTILAR"

18 Nisan 2024 günü 14.00 sıralarında MHP İl Başkanlığında toplantı halindeydik. Ben toplantıdan çıktıktan sonra imzalamış olduğum istifa dilekçesi grup vekili Aziz Gündüz tarafından belediyeye götürülüp teslim edilmiştir. Benim belediyeye evrakın götürüldüğünden haberim yoktu. Eksik bilgi olması sebebi ile belediye personelinin beni araması sonrası evrakın belediyeye götürüldüğünü öğrendim. Belediyeye gittiğimde buradaki dilekçemi alarak yırttım. Şu an elimde durmaktadır. Kendi rızam ile yırtık vaziyette olan dilekçeyi sizlere dosyaya sunmak için teslim ediyorum. Ben belediyede bulunduğum esnada Ayhan Toy, Yazı İşleri Müdürü olan Efraim beyi arayarak ‘Nasıl olur da dilekçesini geri teslim edersiniz ve yürürlüğe koymazsınız’ şeklinde telefon aracılığı ile görüşmeleri oldu. Ben de görüşmeye şahit oldum.

...Benim istifam konusunda herhangi bir gerekçe belirtmediler. Beni meclis üyesi olarak almak isteyenler de kendileriydi. Benim elimden seçilme hakkımı almaya çalışmaktadırlar. Ayhan Toy ile yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bana ısrarla ‘Neredesin sen, çabuk buraya gel, neredesin ben oraya geliyorum’ diyordu. Selçuk Alıç ve Ayhan Toy isimli kişiler benim seçilmiş bir kişi olmama rağmen bana karşı mobbing uygulayarak istifa etmem yönünde baskı bulunmaktadırlar.

...Bana baskı kuran Selçuk Alıç ve Ayhan Toy isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Can güvenliğinden endişe duymaktayım. Çağrı üzerine koruma talep ediyorum.”

"KENDİSİ ÇALIŞMAK İSTEMEDİ"

MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Fazilet Kara'nın MHP İl Teşkilatı fikirlerinin kendisine uymadığını belirterek çalışmak istemediğini söylediğini savunan Toy, “Kimseyi bizle çalışmaya zorlamayız. Kara’ya istemediği takdirde istifa edebileceğini söyledik” dedi. Durumdan MHP Genel Merkezi'nin de haberinin olduğunu ifaden eden Toy, Kara'nın partiden istifa edeceğini söyledi.