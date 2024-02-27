MHP'li üye, MHP'li yöneticileri şikayet etti: Silahla gelip darp ettiler

Kandıra'da MHP'nin belediye meclisine aday gösterdiği iki ismin yasal olarak aday olamayacağını söyleyen MHP'li Üzeyir Bacacı, MHP Kandıra İlçe Başkanı Emrah Çolak ve beraberindeki 5 kişi tarafından darp edildiğini belirtti. Suçlanan ilçe başkanı Çolak, “Üzeyir Bacacı’nın ofisine gitmedim” dedi. İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ise Bacacı’nın yüzündeki darp için “Kendisi de yapmış olabilir” ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Kandıra’da 41 yaşındaki MHP Üyesi Üzeyir Bacacı, bazı MHP'li isimlerin yasal olarak aday gösterilemeyeceğini belirterek il seçim kuruluna başvuru yapmasının ardından MHP'li ilçe başkanı ve yanında bulunan 5 kişi tarafından darp edildi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Bacacı, önceki gün saat 16.00 sıralarında MHP Kandıra İlçe Başkanı Emrah Çolak ve Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı A. Özdemir’in kardeşi Oğuzhan Özdemir ve beraberindeki 5 kişiyle bu kişinin işyerine gitti.

Bu sırada ofiste Bacacı’nın sekreteri H. İ. ile 3 esnaf arkadaşı daha bulunuyordu. Emrah Çolak ve beraberinde gelenler, Bacacı’nın yaptığı itiraza ilişkin konuyu açtı.

Gelen kişiler, Bacacı’ya kendileri ile beraber il başkanlığına gelmesi gerektiğini söyledi. Bacacı bu teklifi kabul etmedi.

Taraflar arasında konuşma sürerken Bacacı ile Çolak arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bu aşamadan sonra, Çolak’ın beraberinde gelen ve il disiplin kurulu üyeleri olarak tanıtılan 5 kişi, diğer kişileri başka odaya yönlendirerek Bacacı ile yalnız kaldılar.

Kandıra Polis Merkezi’ne ifade veren Bacacı, bu kişilerle baş başa kaldığı odada yaşananlara ilişkin “Odada, ben ve bu 5 kişi kaldık. Bu şahıslardan, üzerinde yeşil gömlek ve mavi kot pantolon bulunan şahıs kapıyı içeriden kilitledi” dedi.

Bacacı, eşkal bilgisini verdiği iki kişinin belindeki silahları çıkardıklarını anlatarak “Bu tabancaları bana doğrultarak ‘Seni il başkanı çağırmış. Nasıl gelmezsin’ dediler. Bu sırada, kapıyı kilitleyen yeşil gömlekli şahıs benim sol gözüme yumruk attı ve bu 5 kişi beni darp etmeye başladı” diye konuştu.

"ELLERİNDE SİLAH VARDI"

Bacacı ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Arbede seslerini duyan diğer odadaki diğer arkadaşlarım, bulunduğumuz odanın kapısını zorladılar. Kapıyı zorlayarak açtılar ve akabinde tanımadığım bu 5 şahıs odadan çıktı.”

Bacacı, bu kişilerin iş yerinden koşarak uzaklaştıkları esnada Emrah Çolak ve Oğuzhan Özdemir’in elinde silah olduğunu gördüğünü kaydetti.

Bacacı, iş yerine gelen kişilerin, darp ve tehdit öncesi kahve içtiklerini belirterek, “Şahısların, kahve içtiği bardaklar dükkanımda yıkanmamış halde duruyor. Delil tespiti için bu bardaklardan parmak izi alınmasını istiyorum” dedi. Bacacı, can güvenliğinin olmadığını belirterek korunma talep etti.

"İÇERİ GİRDİĞİMİZDE YERDEYDİ, 4 KİŞİ DARP EDİYORDU"

Olay anında Üzeyir Bacacı’nın iş yerinde bulunan sekreteri H. İ.’nin yanı sıra esnaf arkadaşları B. Ç., İ. O., M. D. de, polis merkezinde, bu kişinin verdiği ifade ile örtüşen bilgiler verdi. Müteahhit olduğunu belirten B. Ç., Bacacı’nın gelen 5 kişi ile diğer odada oldukları sırada benzer bir saldırının da, bulundukları odada olduğunu “Oğuzhan Özdemir, M. D.’ye, ‘Sen kim oluyorsun Emrah’a (Emrah Çolak) sus diyorsun’ dedi M.’nin yüzüne eli ile vurdu. Biz M.’yi, Oğuzhan’ın elinden almaya çalıştık. O sırada, içeriden de arbede sesleri gelmeye başladı. Biz kilitli olan kapıyı zorladık ve kapı açıldı. Ben içeri girdiğimde Üzeyir Bacacı yerdeydi ve tanımadığım 4 kişi Üzeyir Bacacı’nın üzerindeydi ve onu darp ediyorlardı” sözleri ile anlattı.

"YÜZÜNE DUVARA VURMUŞ OLABİLİR"

Suçlanan İlçe Başkanı Emrah Çolak ise “Ben bugün Üzeyir Bacacı’nın ofisine gitmedim” dedi.

Çolak, olayın olduğu söylenen saatlerde İzmit’te olduğunu, Oğuzhan Özdemir ile de bir arada olduklarını söyledi. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ise Üzeyir Bacasız’nın ruh sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, ifadesindeki anlatımların hayal ürünü olabileceği görüşünü öne sürdü. Demirbaş, Bacacı’nın yüzündeki darp için ise “Kendisini duvardan duvara da vurmuş olabilir” dedi. Demirbaş, olayın olduğu iddia edilen saat aralığında Emrah Çolak’ın il örgütü binasında olduğunu söyledi.

"SİNAN ATEŞ'İN BAŞINA GELEN BENİM DE BAŞIMA GELİRDİ"

Silahlı 5 kişi tarafından darp edildiğini belirten ve 22 yıldır MHP üyesi olduğunu belirten Üzeyir Bacacı ise Halktv.com.tr’ye “İki kişiyi, usulsüz olarak meclis üyesi olarak gösterdiler. Buna karşı çıktım. Davaya karşı çıktığımı düşündükleri için iş bu noktaya geldi. Bu kişilerle birlikte gitseydim başıma her şey gelebilirdi. Sinan Ateş’in başına gelen benim de başıma gelirdi. Kendi iş yerimde silahla beni tehdit edip darp eden kişiler, başka bir yerde her şeyi yapabilirdi” açıklaması yaptı.

Bacacı, kendisini darp eden kişilerin ise MHP Kocaeli İl Disiplin Kurulu üyeleri Fikri Kalaycıoğlu, Cemal Yalnızoğlu, Ferdi Gürel, Süha Onaran ve İsmail Kayabay olduğunu tespit ettiğini kaydetti.