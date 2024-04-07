MHP Milletvekili Hilmi Durgun’un İsrail bağlantısı: Türkiye ayağı ona emanet!

Gazze ile ilgili “Yola revan olmazsam namerdim” paylaşımı yapan MHP Milletvekili Hilmi Durgun'un, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten Agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı. Bağlantıyı gün yüzüne çıkaran araştırmacı Metin Cihan, “Yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar” dedi.

Araştırmacı Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group'un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un bulunduğunu yazdı.

Cihan’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre MHP'li Durgun, şirketin Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten Agrosel firmasının sahibi konumunda.

Araştırmacı Metin Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullanarak gönderisine Hilmi Durgun’u etiketledi.

Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi israil ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen @hlmdrgn. pic.twitter.com/7ZIT8W1CYp — metin cihan (@metcihan) April 7, 2024

Durgun’un milletvekili olmadan önce, sosyal medya hesaplarından Agrosel’in reklamlarını yaptığı görülüyor.

GAZZE İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Öte yandan Hilmi Durgun’un, İsrail bağlantısına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı Gazze’yle ilgili paylaşımlar dikkat çekiyor.

Durgun bir paylaşımında, “Kudüs güvende değilse, Gazze güvende değilse, Halep güvende değilse, Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse, altını çizerek belirtiyorum ki, Ankara’nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir” ifadelerini kullanıyor.

Durgun, Bahçeli'nin konuşmasına referans verdiği bir diğer paylaşımında ise devletin istemesi, milletin destek vermesi ve şartların da gerektirmesi durumunda Gazze’de insanlık mevziisine girmek için “Yola revan olmazsam namerdim” diyor.