MHP'nin Mersin ve Manisa adayları belli oldu

MHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Cengiz Ergün’ü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı içinse Serdar Soydan’ı açıkladı. Bunların yanı sıra MHP, 12 il ve 41 ilçenin adaylarını da duyurdu.

MHP, AKP’yle seçime gireceği Mersin ve Manisa için adaylarını açıkladı.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan oldu. Soydan, MHP'nin Mersin il başkanlığı görevini yürütüyordu.

MHP'nin Manisa Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayıysa mevcut başkan Cengiz Ergün oldu.

Bunların yanı sıra Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

İLÇE ADAYLARI

MHP, İstanbul'da iki ilçede de aday çıkardı. Buna göre MHP'nin Silivri adayı Volkan Yılmaz, Beşiktaş adayıysa Serkan Toper oldu.

Diğer ilçe adaylarıysa şöyle: