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MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti

Adıyaman'da MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 16.02.2024 12:34
  • Giriş: 16.02.2024 12:34
  • Güncelleme: 16.02.2024 12:53
Kaynak: İHA
MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Adıyaman'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık 2 gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekir Berk’in cansız bedeni Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği belirtildi.

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