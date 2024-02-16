MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti
Adıyaman'da MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Adıyaman'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık 2 gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.
Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bekir Berk’in cansız bedeni Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği belirtildi.
Sıradaki Haber