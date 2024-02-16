MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti

Adıyaman'da MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk hayatını kaybetti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP Samsat İlçe Başkanı Bekir Berk, yaklaşık 2 gün önce ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

Berk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekir Berk’in cansız bedeni Ankara’dan Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirilerek defnedileceği belirtildi.