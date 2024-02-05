MHP seçim beyannamesini açıkladı: 3 ana tema, 9 ilke

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime az bir süre kala seçim hazırlıklarını sürdüren siyasi partiler, bir yandan da hazırladıkları beyannamelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Partisinin seçin beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 3 ana tema ve 9 ilke üzerinde durduklarını bildirdi. Beyannamede 3 ana tema; 'yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası', 'üretken belediyecilik' ve 'afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirler' olarak açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçim beyannamesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Partisinin Beyanname Takdim Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, beyannamede 3 ana tema ve 9 ilke olduğunu söyledi.

Durmaz, ''3 ana temadan birincisi, 'yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası' konusudur. İkinci ana temamız; 'üretken belediyecilik' vizyonumuzdur. Üçüncü ana temamız ise; 'afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirler'dir'' diye konuştu.

474 SEÇİM NOKTASINDA AKP ADAYLARI DESTEKLENECEK

919 seçim çevresinde MHP olarak aday gösterecek durumda olduklarını ifade eden Durmaz, 102 seçim noktasında AKP'nin MHP'li adayları; 474 noktada ise MHP'nin AKP adaylarını destekleyeceğini anımsattı.

Durmaz, kesin aday listelerini 20 Şubat'ı beklemeden 15 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceklerini de söyledi.

Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

3 ana temamızdan sonra 9 ilkeye yer verilecek olup bu ilkeler içerisinde yer alan 100 maddeden belli başlı örnekleri paylaşacağız;



Birinci ilke, üretken belediyecilik ve yerel ekonomi. Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız.

İki, üretken belediyecilik ve dirençli şehirler. Şehir planlarını, afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız. Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİK

Üçüncü ilke, üretken belediyecilik ve kadın, aile ve çocuk. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız. Çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturacağız.

Dördüncü ilke, üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar. Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız.

Beşinci, üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji. Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız.

Altıncı ilke, üretken belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler. Şehirlerdeki yatırımların blok zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Yedinci ilkemiz, üretken belediyecilik ve güvenli yaşabilir şehirler. Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak.

Sekizinci ilke, üretken belediyecilik ve sosyal destekler. Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız.

Dokuzuncu ve son ilkemiz ise, üretken belediyecilik ve katılım. Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimini sağlayacağız. Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllük esasına dayalı programlar uygulayacağız. Mahalle meclislerini hayata geçireceğiz.''