MHP seçimi böyle değerlendirdi: "Oy oranımız yüzde 16,62"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, partisinin kazandığı belediye sayısı ve oy oranıyla ilgili değerlendirme yaptı. İl genel meclisi sonuçlarını baz alarak MHP'nin oy oranını yüzde 16,62 olarak açıklayan Yıldız, partisinin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını savundu, DEM Parti'nin altında olmadıklarını iddia etti. Yıldız, CHP'nin oyunu da 23,19 olduğunu savundu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin yüzde 5'in altında kaldığı 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP’nin 31 Mart tarihindeki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını belirten Yıldız, "Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazanmıştır. Seçimlerle ilgili tüm bilgiler YSK ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile anbean paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP’nin aldığı oy oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığını öne süren Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarının özellikle DEM’in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir.

Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisinde Partilerin ulaştığı oy oranları; AK Parti yüzde 32,16, CHP yüzde 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM yüzde 7,89, YRP yüzde 6,5."