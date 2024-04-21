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MHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 21.04.2024 15:12
  • Giriş: 21.04.2024 15:12
  • Güncelleme: 21.04.2024 15:14
Kaynak: İHA
MHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi
Fotoğraf: İHA

Erzincan Tercan'a bağlı Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı.

Kapalı damarları açılan Durgun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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