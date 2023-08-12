MHP’li belediye köylünün azalan suyuna göz dikti

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’ın Yaykın köyünün suyuna göz dikti. İçme suyu kaynaklarını diğer köylere vermek için çalışma başlatılmasına tepki gösteren bölge halkı jandarmayla karşı karşıya geldi.

Aycan KARADAĞ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yer alan 400 kişinin yaşadığı Yaykın köyünün içme suları tehlikede. MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından köyün içme suyu kaynakları, diğer köylere verilmek üzere tahsis işlemi başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi onaylaması sonrası MASKİ ekipleri geçen gün köye geldi. Bu işlemle 16 litrelik su kaynağının 12 litresi diğer köylere verilecek. Yurttaşların ise bu tahsisten ancak çalışma başladıktan sonra haberi oldu. Karara tepki gösteren yurttaşlar tahsis işlemi için Manisa İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Öte yandan MASKİ’nin su kaynağında çalışmasına tepki gösteren yurttaşlara, jandarma müdahalede bulundu.

KÖYÜN SUYU YETMİYOR

Kararın kendilerine tebliğ edilmediğini belirten Yayın Köyü Muhtarı Remzi Özbek, "1987 yılında köyün bu kaynak suyundan 2 tane gözeyi kapatmışlar. Hazneyi içine alıp, aşağıdaki beş tane köyün içme ve sulama suyu için 3 tane hat kurmuşlar. Zaten bu köye kalan kaynak suyu ancak yetiyor. Herhangi bir hat bulunmadığı ve köyde su sıkıntısı olduğu için sürekli tankerle evlerimize ve tarlalara su taşıyoruz. Buna rağmen şimdi MASKİ aşağıdaki köylülere su verilmesi için tahsis talep etmiş. Şu an ortalama, yıllık saniyede 16 litrelik bir su akışı var. Bunun 12 litresini MASKİ aşağıdaki köylere vermek üzere tahsis talebinde bulunmuş. Köy halkının görüşü sorulmamış. Sadece MASKİ elemanları, işleri için geldiğinde haberleri olmuş” diye konuştu.

GÖZALTI TEHDİDİ

Köylülerin avukatlığını yapan Seçil Ege de tahsis kararına karşı dava açtıklarını belirtti: “Köylüler toplu olarak dava açmak için bizimle irtibata geçti. Biz de Manisa İdare Mahkemesi’nde tahsis kararının iptali için yargıyı durdurma istemli olarak iptal davası açtık. Geçtiğimiz gün hukuki girişimlerimizi fark ettikleri için MASKİ’nin iş makinaları, kolluk kuvvetleri eşliğinde girmeye kalkıştı. Bunun üzerine köy halkı karşı gelmek istediğinde yine gözaltına alınmakla tehdit edildi. Biz bu durumları Manisa milletvekillerimize haber verdik. Onların da kaymakamlık ve MASKİ ile görüşmesi sonucu dün için işlem yapılmadı. Ancak yakın bir zamanda tekrar geleceklerini beyan ederek ayrıldılar.”