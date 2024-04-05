MHP’li meclis üyesi, 'zafer işareti yapan' CHP'li meclis üyesini darp etti

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin mazbata töreninde zafer işareti yapan 76 yaşındaki CHP’li Belediye meclis üyesi, AKP listesinden Belediye Meclis Üyesi seçilen MHP’li Alpaslan Karaaslan tarafından darp edildi.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin mazbata töreninde zafer işareti yapan 76 yaşındaki CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal, AKP listesinden Belediye Meclis Üyesi seçilen MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın saldırısına uğradı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda belediye meclis üyeleri de belirlendi. AKP'nin kazandığı Yıldırım Belediyesi'nin de mazbata töreni bugün gerçekleşti. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AKP'li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Karaaslan'ın bozkurt işareti sonrası CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı. AKP listelerinden seçilen Karaaslan, zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı.

Olaydan sonra Zülfikar Bal, hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi.

"TOPLUMSAL ANLAMDA BİR ÇÖKÜŞÜN İŞARETİ"

Saldırı sonrası açıklama yapan CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün şunları söyledi:

"İçeride çeşitli siyasi partiler, kendi siyasi partilerine mensup siyasi figürlerini sahnede sergilemek suretiyle mazbatalarını telsim aldılar. Bu esnada CHP Meclis üyesi seçilen 76 yaşındaki Zülfikar Bal sahnede mazbatasını teslim alırken zaferi işaretini yaparak sahneden indi. Bunun öncesinde ve sonrasında AK Parti listelerinden Meclis üyesi seçilen MHP’li Meclis üyeleri de keza kendi siyasi partilerinin simgelerini sahnede yapmak suretiyle onlar da sahneden indiler. Programın son aşamasındayken hiç beklemediğimiz bir anda genç bir vatandaş, sanıyorum Meclis üyesi değil, 76 yaşındaki Meclis üyesi adayımızın anlık bir boşluğunu bularak kafa atmak suretiyle darp etmiştir. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Bu saldırının toplumsal anlamda bir çöküşün işareti olduğunu gösteriyor. Halk iktidarını hiç kimse engelleyemez. Eninde sonunda Yıldırım Belediyesi ve geri kalan bütün ilçe belediyelerini halkçı belediyecilikle buluşturacağız. Bunlar bizi yıldıramaz, vız gelir, tırıs gider."