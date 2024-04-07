MHP’li üye, CHP’li üyenin burnunu kırmıştı: Saldırı anı kamerada

Bursa’da MHP’li meclis üyesi Alparslan Karaaslan’ın sahnede zafer işareti yaptığı gerekçesiyle CHP’li meclis üyesi Zülfikar Bal’a saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda Bal’ın burnu kırılmıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde MHP'li meclis üyesi Alparslan Karaaslan’ın CHP'li meclis üyesi Zülfikar Bal'a saldırıda bulunduğu anların video görüntülerine ulaşıldı.

İlçede seçimi kazanan AKP’nin listelerinden meclise giren MHP’li Alparslan Karaaslan, mazbata teslim töreni sırasında sahnede zafer işareti yaptığı gerekçesiyle CHP’li Zülfikar Bal’a kafa atmıştı.

Kanlar içinde kalan Zülfikar Bal, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Bal’ın burnunun kırıldığı anlaşılmıştı.

Ortaya çıkan saldırı görüntülerinde, MHP'li Alparslan Karaaslan'ın, Zülfikar Bal'ın yanına giderek önce bir şeyler söylediği, daha sonra da kafasıyla yüzüne vurduğu görülüyor.