MHP’li Vekil Levent Uysal Kıbrıs’ı karıştırdı

Kıbrıs “Son yılların en büyük skandalı” denilen sahte diploma ve yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın merkezi ise MHP’li Vekil Levent Uysal’ın eşinin üzerine kurduğu Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi.

İsmail ARI

Kuzey Kıbrıs günlerdir “Son yılların en büyük skandalı” denilen bir olayla çalkalanıyor. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması her geçen gün daha da genişletiliyor. Birçok bürokratın, polisin ve siyasetçinin adının karıştığı skandalın ucu ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a uzanıyor.

Ada basınında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin sahibi MHP Milletvekili Levent Uysal denilse de üniversitesinin internet sitesinde Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal tarafından kurulduğu ifade ediliyor. Ancak Kuzey Kıbrıs’ta şirketleri de bulunan Uysal ailesine şimdilik dokunulmuyor.

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

HERKES İŞİN İÇİNDE

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

• Milletvekili Emrah Yeşilırmak

• Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

• TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan

• Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

• Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

• YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

• YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

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DİPLOMA TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.