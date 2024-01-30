MHP’liler, Ülkü Ocakları’nın okullara girmesine tepki gösteren Ozan Gündoğdu’yu hedef aldı!

Ülkü Ocakları’nın okullarda girerek velilerden izinsiz bir şekilde çocuklarla buluşturulmasına tepki gösteren BirGün yazarı Ozan Gündoğdu, MHP’lilerin ve Ülkü Ocakları temsilcilerinin hedefinde. Gündoğdu’na son olarak MHP’li vekil küfretti.

BirGün yazarı Ozan Gündoğdu, Ülkü Ocakları temsilcilerinin okullarda öğrencilerle buluşturulmasına ve buradan ‘bozkurt işareti’ yapılarak fotoğraf paylaşılmasına katıldığı canlı yayında tepki gösterdi.

Bu yayından sonra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban, “Haddini bil” diyerek Gündoğdu’yu tehdit etti.

Gündoğdu ise Sekban’a şu yanıtı verdi: “Bozkurt ya da zafer işareti ya da Rabia işareti fark etmez. Okullarda siyasi partilerin işi yoktur. Kimse MHP’yi sevmek zorunda değil. Yarın solcu bir hükümet gelse, MHP’lilerin çocuklarına zafer işareti yaptırsa hoşunuza gider mi? Gitmez… Bu dediğimi anlamak bu kadar mı zor?”

Bozkurt ya da zafer işareti ya da Rabia işareti fark etmez. Okullarda siyasi partilerin işi yoktur. Kimse MHP’yi sevmek zorunda değil. Yarın solcu bir hükümet gelse, MHP’lilerin çocuklarına zafer işareti yaptırsa hoşunuza gider mi? Gitmez…

Bu dediğimi anlamak bu kadar mı zor? https://t.co/o7ZYmO6gex — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) January 29, 2024

MHP’Lİ VEKİLDEN KÜFÜR

Bu olaydan sonra MHP’li vekillerin ve Ülkü Ocakları temsilcilerinin hedef gösterdiği Gündoğdu’ya ağzı alınmayacak sözler de sarf edildi.

Mehmet Fendoğlu

MHP’nin MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gündoğdu’yu etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ağa babanız ABD; ‘en çekindiğimiz örgüt Ülkü Ocakları' dedikten sonra medya maymunları hep bir ağızdan olmayan akılları ile Ülkü Ocaklarını karalamaya başladılar. Ülkümüzün ve ülkemizin geleceği evlatlarımızı, sizin gibi karanlık ve Ömer Seyfettin’in dediği gibi p… zihniyetten koruyacağız. Bizde senin gibileri sevmiyoruz Ozan Gündoğdu ve FOX Türkiye.”

OZAN GÜNDOĞDU’DAN YANIT

Ozan Gündoğdu, hedef gösterilmesinin ardından yayınladığı mesajda hiçbir siyasi partinin okullarda yer almaması gerektiğini belirterek şunları yazdı:

“Bugün MHP'nin tüm MYK üyeleri ve Ülkü Ocakları yöneticileri, ‘nazik’ üsluplarıyla türlü eleştiriler sundular bana. Ben pozisyonumu tekrar edeyim; Hiçbir siyasi partinin okullarda işi yoktur. Ne sağ ne sol, ne CHP, ne DEM, ne İYİP, ne MHP, ne AKP... Eğer bunun önünü açarsak, yarın MHP gider, başka birisi gelir. MHP'lilerin de canı sıkılır. Gün boyu yaşanan tartışmaları da takip ettim. Çok sayıda İYİP'li, ZP'li yurttaştan olumlu mesaj aldım. Birçok MHP'linin de pozisyonuma hak verdiğini düşünüyorum. Okullarda siyasetin yeri yoktur. Nokta...”

Bugün MHP'nin tüm MYK üyeleri ve Ülkü Ocakları yöneticileri, "nazik" üsluplarıyla türlü eleştiriler sundular bana.

Ben pozisyonumu tekrar edeyim;

Hiçbir siyasi partinin okullarda işi yoktur.

Ne sağ ne sol, ne CHP, ne DEM, ne İYİP, ne MHP, ne AKP...

Eğer bunun önünü açarsak,… https://t.co/bm4CvFpL0A — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) January 29, 2024

‘UZATIRSAM VURURLAR’

Gündoğdu, MHP’nin haber sayfalarından biri tarafından da hedef alındı. Bu konuya da değinen Gündoğdu, “Bu konuya ilişkin son mesajım çünkü uzatırsam vururlar beni. Bunun için bir torbacı kurşununa kurban gitmek istemem... Tek soru; okulda 'herhangi bir siyasi partinin' gençlik örgütünün ne işi var? Anlama zorluğuna karşı bir daha vurgulayayım; Herhangi bir siyasi partinin’ dedi.