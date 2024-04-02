Miami Açık’ta şampiyon Sinner

Spor Servisi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan sporcu Jannik Sinner şampiyon oldu. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde Bulgar raket Grigor Dimitrov ile karşılaşan Sinner, bir saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Bu yıl 22 galibiyet, 1 mağlubiyetle dikkati çeken Sinner, Miami'de ilk, Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti. Sinner, bu zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti.