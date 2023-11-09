Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi açıklandı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı. Açıklanan restoranlarla beraber Michelin Rehberi'nde Türkiye'den 111 restoran yer almaya başladı.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Maça Kızı ve Kitchen restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Michelin Rehberi 2023'te 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec rehbere İzmir ve Bodrum'u dahil etmekten oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahipler. Türkiye'nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz." diye konuştu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle öne çıkan, önemli turizm destinasyonlarından İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin Rehberi'nde yer alacak olmasının önemini vurguladı.

16 RESTORAN BIB GOURMAND KATEGORİSİNDE

Seçkide yer alan restoranlardan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Circle by Vertical, Hiç Lokanta, Od Urla ve Vino Locale sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı Yeşil Yıldız Ödülü aldı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Michelin Genç Şef ödülünü The Red Balloon Şefi Ulaş Durmaz, Sommelier (Şarap Garsonu) ödülünü Vino Locale’den Seray Kumbasar kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Tuğra Restoran ekibinin oldu.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmelere ise 36 restoran dahil oldu.

İstanbul'dan Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı ve Vogue Restoran, İzmir'den Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi, Bodrum'dan ise Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.

Her yıl açıklanan Michelin Yıldızı, restoran ve otel mutfaklarına veriliyor. Michelin Yıldızı, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak kabul ediliyor.

Açıklanan restoranlarla beraber Michelin Rehberi'nde Türkiye'den 111 restoran yer almaya başladı.