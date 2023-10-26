Middle East Eye: İsrail, Gazze'deki tünellerde sinir gazı kullanacak

İsrail’in Hamas’a karşı Gazze’deki tünellerde ABD'li askerlerin gözetiminde sinir gazı kullanacağı ileri sürüldü. İddianın ABD ve bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de bulunan tünellerde sinir gazı kullanacağı öne sürüldü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlemesi beklenen kara harekatında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

Middle East Eye haber sitesinin Filistinli direniş gruplarına yakın “üst düzey” Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze’deki tünellerde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi.

Haberde, İsrail ve ABD’nin, Hamas tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas’ın elindeki 220 İsrailli esirin kurtarmayı umduğu kaydedildi.

Plana göre, "net bir zafer" kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, “Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak” ifadelerine yer verildi.

Haberde, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı.

SİNİR GAZI NEDİR?

Sinir gazı, solunum, enjeksiyon ya da deriden nüfuz yoluyla vücuda girip sinir hücrelerine zarar vererek vücutta, istemsiz kasılma ve ölüme sebep olan kimyasal maddedir. Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler başlıca Tabun, Soman ve Sarin olarak bilinmektedir.