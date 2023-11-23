Mide ameliyatı sonrası takılan varis çorabı unutuldu: Hastanın kangren olan ayak başparmağı kesildi

Mide rahatsızlığı için Etlik Şehir Hastanesine giden ve ameliyat olan Recep Balaban’ın ayağına takılan varis çorabının uzmanlar tarafından kontrol edilmemesi nedeniyle kangren olan ayak başparmağı kesildi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesine 24 Eylül tarihinde mide rahatsızlığı için giden ve hastanede mide ameliyatı olan Recep Balaban, iddialara göre ayağına takılan varis çorabının uzmanlar tarafından kontrol edilmemesinden dolayı kangren oldu.

Sonsöz'den Ali Baran Fayık'ın haberine göre, Etlik Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen bu olayın ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye başlayan Hasta Recep Balaban’ın başparmağı kesildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki doktorların uyguladığı tedaviye göre; Etlik Şehir Hastanesinde günlerce açılamayan ayak damar yolu kısa bir süre içerisinde açıldı. Hasta Recep Balaban’ın ayak bileği kurtulurken, kansız kalan ayak başparmağı ampüte edilmek zorunda kalındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SESSİZ

Etlik Şehir Hastanesinde yaşanan bu olayın ardından ve yayımlanan haberlerden sonra Sağlık Bakanlığı sessizliğini korumaya devam ediyor. Yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmazken, olayı yaşayan aileye ise geri dönüş hala sağlanmadı.

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NE OLMUŞTU?

24 Eylül tarihinde Etlik Şehir Hastanesi aciline mide şikâyetiyle giden Recep Balaban isimli vatandaşa, röntgen çekildikten sonra acil bir durum olmadığı teşhisi konularak taburcu edildi. Evine dönen Balaban, birkaç saat sonra rahatsızlanarak aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Birkaç saat önce acil bir durumu olmadığına karar verilen Balaban, acil bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta kendisine varis çorabı giydirilen Balaban’ın, 12 gün boyunca varis çorabı kontrol edilmediği için başparmağının kansız kaldığı ve bu yüzden ampüte edilmesine karar verildiği iddia edilmişti.