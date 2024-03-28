Mide ilaçlarında yeni uygulama: 132 ilacı ilgilendiren karar

Hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek. Bu uygulamadan 132 mide ilacı etkilenecek.

HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mide ilaçları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Söz konusu düzenleme ile hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek. Eczacılar, 132 mide ilacının bu uygulamadan etkileneceğini belirterek "Yine hastalar mağdur olacak" dedi.

27 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ) SGK tarafından birbirinin eşdeğeri (muadili) olarak kabul edildi ve Medula Sistemi de buna göre düzenlendi.

Mide ilaçlarında yapılan bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek” dedi.

Saydan şöyle devam etti:

“Mide ilaçları hepimizin günlük hayatımızda kullandığı ve ihtiyaç duyduğu ilaçlardır. Eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza ‘ilacın ödenmiyor, çünkü başka bir etken maddeli ilaç elinde mevcut görünüyor’ demek zorunda kalacak olmamızdan son derece üzgünüz. Aslında bu mide ilaçlarının ödeme sisteminde yaptığı değişikliği SGK kurum olarak kendisi duyurmalıydı, ancak bu uygulamayı herhangi bir yazılı duyuru ya da düzenleme olmadan hayata geçirdi. Tasarruf amacı ile yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar 'eşdeğer ilaç kavramı'na da zarar vermektedir. Çünkü bu 6 grup mide ilaçlarının etken maddeleri tamamı ile farklı ve birbirleriyle eşdeğer değildir. Böyle uygulamalar eşdeğer ilaç uygulamasını, dolayısıyla da eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak yanlış uygulamalardır. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bu tür uygulamaların eczane eczacılarınızdan kaynaklanmadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tasarrufu olduğunu bilmelerini istiyoruz."

PPİ NEDİR?

Proton pompa inhibitörleri, mide asit üretiminde belirgin ve uzun süreli azaltan ilaç grubudur. Asit salgısını engelleyen en etkili ilaçlardır.