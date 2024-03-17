Migros depo direnişçilerinden Gülhan Albayrak, işe giderken öldürüldü

Migros Şekerpınar Depo direnişine katılan ve insanca çalışma koşulları için mücadele eden Gülhan Albayrak işe giderken vurularak katledildi. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

2021 yılında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros deposunda kötü çalışma koşulları ve işten atmalara karşı DGD-SEN'de örgütlenip insanca çalışma koşulları için mücadele eden işçilerden Gülhan Albayrak katledildi.

Kocaeli'de, sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Albayrak (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evrensel'in haberine göre; sabah saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Albayrak, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Albayrak'a 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Albayrak, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

DGD-SEN Albayrak’ın katledildiği şu sözlerle duyurdu:

"120 gün baskıya ve tacize karşı Migros Şekerpınar depo önünde birlikte mücadele ettiğimiz Gülhan Albayrak’in alçakça katledildiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gülhan’a sözümüzdür hesabını kadınlar ile birlikte soracağız. Başımız sağolsun."