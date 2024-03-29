Milei’nin kamuda kıyımı sürüyor

Arjantin’de derin ekonomik krizi kamu harcamalarında kesintiler yaparak çözeceğini iddia eden aşırı sağcı Milei, kamuda çalışan 70 bin kişinin daha işine son verecek. Memur sendikaları işten atılmalara karşı eylemde.

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Arjantin’de aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’nin emek düşmanı “radikal” kararları son bulmazken emekçiler direnişini sürdürüyor. Göreve geldiğinden bu yana kamu harcamalarını kısacağını vurgulayan Milei, “mali dengeyi sağlama hedefi” kapsamında 70 bin kamu çalışanının işine son verileceğini söyledi.

Başkent Buenos Aires’te düzenlenen bir ekonomi forumunda konuşan Milei, şimdiye kadar 50 bin kamu çalışanının işine son verildiğini belirterek 70 bin kamu çalışanının daha 31 Mart’ta sona erecek sözleşmelerini yenilemeyeceklerini kaydetti. Ekonomi Bakanlığı gibi bazı kamu kuruluşlarına sözleşmeleri yenilememe bildirimleri gelmeye başladığı belirtildi.

Milei’nin açıklamaları, kamudaki toplu işten çıkarmalara karşı Devlet Memurları Sendikası’nın (ATE) protestoları sürerken geldi. Devlet memurları, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları önünde miting yaparak işten çıkarmalara ve işyerlerinin kapatılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

PROTESTO ÇAĞRISI

ATE Genel Sekreteri Rodolfo Aguiar “hukuka aykırı ve haksız ihraçların önlenmesi için mücadele etmeye ve protestoları artırmaya devam edeceklerini” kaydetti. İspanyol EFE ajansına konuşan ATE’nin Ekonomi Bakanlığı Temsilcisi Lorena Itabel, “devlet çalışanlarının mercek altında olduğuna” dikkat çekerek “Milei'nin istediği düzenlemeyi tersine çevirmek için kolektif bir eyleme, genel greve ihtiyacımız var” dedi.

Itabel ayrıca hükümetin devlet çalışanlarına teklif ettiği yüzde 8'lik maaş artışının, aralık-şubat dönemindeki yüzde 70'lik birikmiş enflasyona kıyasla “yetersiz” olduğuna dikkat çekti.

Arjantin’de devlet kurumlarında sözleşmeli memur çalıştırılması yaygın olarak kullanılan bir uygulama. Sendikalar ve devlete bağlı kuruluşlar aracılığı ile yapılan süresiz sözleşmeler yıllık olarak uzatılıyor.

REFORMLARA TEPKİ

Arjantin'de halk, aşırı sağcı Milei'nin kemer sıkma politikalarına karşı göreve geldiği aralık ayından bu yana sokakları bırakmıyor. İşçi sendikaları, Milei’nin işçi haklarını budayan “acil zorunluluk kararnamesine” karşı genel grev düzenlemişti.

Milei, geçen aralık ayında göreve gelmesinin ardından, ülkenin ekonomik anlamda “zor” bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve “radikal” kararlar alınacağını açıklamıştı. Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

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DİKTATÖRLÜK SUÇLARINA MÜEBBET

Arjantin’de Milei hükümetinin 30 bin muhalifin öldürüldüğü ya da zorla kaybettirildiği 1976-1983 arasındaki diktatörlük rejimini “aklama” çabaları sürerken hukuk geç de olsa yerini buluyor. İşkence, cinsel istismar ve zorla kaybetmelerle ilgili bir davada mahkeme, 11 eski ordu, polis ve hükümet yetkilisini “insanlığa karşı suçlardan” mahkûm etti. Sanıklardan 10'u ömür boyu, biri 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Milei hükümetinin pazar günü 1976 darbesinin 48’inci yıldönümünde yayımladığı videoda “darbe döneminin iki tarafı olduğu” belirtilmişti. Ordunun o dönemde “aşırılıkçı sol grupların terör eylemlerine karşı harekete geçtiği” ve sol grupların “cezalandırmadığı” belirtilen video büyük tepki çekmişti. Darbenin yıldönümünde Plaza de Mayo Meydanı’nda toplanan on binlerce Arjantinlinin yürüyüşü ise Milei yönetimine karşı bir protestoya dönüşmüştü.

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‘KATİL’ İFADESİNE SINIR DIŞI YANITI

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Kolombiya’nın solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu “katil terörist” olarak nitelendirmesinin ardından Arjantinli diplomatların sınır dışı edilmesi kararı aldı. Bakanlığın açıklamasında Milei’nin CNN’e verdiği röportajda kullandığı ifadelerin Petro’nun onurunu zedelediği kaydedildi. Açıklamada Petro’yu Kolombiya halkının hür iradesiyle seçtiğine dikkat çekildi. Bakanlık, Milei’nin ocak ayında yaptığı benzer yorumları sonrası Buenos Aires Büyükelçisi’ni geri çağırmıştı.