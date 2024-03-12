Miley Cyrus ve Pharrell Williams'dan sürpriz işbirliği

‘Endless Summer Vacation’ albümü ile 2023 yılına ismini yazan ve geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen 66. Geleneksel Grammy Ödülleri’nde ilk Grammy’sini kazanan Miley Cyrus, Pharrell Williams ile ortak çalışmaları olan single Doctor (Work It Out) ile geri döndü.

Parçanın üzerine çalışmaya 2012 yılında başladıklarını ifade eden Williams “O zamanlar bu parça için erken olduğunu biliyorduk. Asla bilemezsiniz. Bir an gelir, bir şeyin kalıcılığını hissedersiniz ama ortamın buna hazır olmadığını da bilirsiniz" dedi.

Miley Cyrus şunları söyledi: “Zamanlamaya ve her şeyin olması gerektiği zamanda olmasına çok inanıyoruz. Grammy ödülleri sırasında Pharrell'le bu şarkıyı yayınlamaktan bahsediyorduk ve bunun çok tesadüfi olduğunu hissettim; şu anın mükemmel bir zaman olduğunu anlamamı sağlayan çok fazla hizalanma vardı. Ve bazen geçmişimizdeki şeyler bugünümüzde o zaman olduğundan daha anlamlı hale gelir. Bence bu şarkının doğası, kutlaması, duygusu, özellikle de videosu, neşesi, dansı, kendini bırakışı, parçanın gerçekten her zaman ihtiyacı olan şeydi.”