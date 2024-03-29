'Millet bahçesi'ne AKP amblemi işlemişler

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki millet bahçesinin havuzu, AKP'nin ampul amblemi şeklinde yapıldı.

Sivas’ın Şarkışla Belediyesi'nin yaptığı 'millet bahçesi'nin havuz, tepeden bakıldığında AKP amblemini andırıyor. Şarkışla Millet Bahçesi, 150 bin metrekare alana inşa edilerek mesire alanı olarak kullanıma açıldı.

Bahçeye gelen Bekir Candemir isimli yurttaş, “Tepeden bakıldığında ampule benziyor. Siyasi bir parti amblemini andırıyor. Arama motoruna ‘Ampul Park’ yazınca buradaki park çıkıyor” dedi.