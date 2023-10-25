Milletvekili araç kartlarına düzenleme yolda: Tahsisi sınırlandırılacak

TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nde yapılacak güncelleme ile milletvekili araç kartlarına düzenleme gelecek. Buna göre; milletvekillerine verilen araç kartlarının sadece kendisi, birinci derece yakını ve noter kanalıyla kiraladığı araçlara tahsisi söz konusu olacak. İstediği kişiye istenilen şekilde verilmesi söz konusu olmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM İç Güvenlik Yönetmeliği'nin güncelleneceğini; milletvekillerine verilen araç kartlarının, sadece kendisi, birinci derece yakını ve noter kanalıyla kiraladığı araçlara tahsis edileceğini belirterek, "İstediği kişiye istenilen şekilde verilmesi söz konusu olmayacak" dedi.

Atay, TBMM'deki yeni güvenlik önlemlerine ve İç Güvenlik Yönetmeliği'nde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe çalışmalarına başlandığını ve Meclis'te yoğunluk yaşandığını ifade eden Atay, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı anımsatarak, güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

MECLİS'E ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANDIRILDI

Atay, "TBMM önünde görevli polis memurlarımızın güvenliği için birtakım tedbirler alındı. Güvenlik Daire Başkanlığımız tedbirler aldı. Polislerin can güvenliği açısından 'zırh' denilen sistem konuldu. Araçla girişlerde düzenleme yapıldı. Meclis'e araçla giriş sayıları sınırlandırıldı. Meclis'e, koruma kalkanından geçerek, yaya olarak halkla ilişkiler binasından girilmesini istiyoruz. Araçla girişlerde bir güvenlik zafiyeti olacağı gerekçesiyle ve Meclis içerisinde misafirlerin kullanacağı otopark olmaması sebebiyle sınırlamaya gittik" diye konuştu.

TBMM İç Güvenlik Yönetmeliği'nin de güncelleneceğini belirten Atay, yönetmeliğin güncellenmesiyle ilgili Güvenlik Yönetmeliği Kurulu'nun oluşturulduğunu, bu konuda çalışma yapıldığını kaydetti.

ARAÇ KARTLARI KİMLERE VERİLECEK?

Milletvekillerine verilen araç kartlarıyla ilgili de çalışma söz konusu olduğunu dile getiren Atay, "Milletvekillerine verilen araç kartlarının, sadece kendisi, birinci derece yakını ve noter kanalıyla kiraladığı araçlara tahsisi söz konusu olacak. İstediği kişiye istenilen şekilde verilmesi söz konusu olmayacak. Çalışmayı yaptıktan sonra TBMM Başkanımıza bu konuyu arz edeceğiz" dedi.

Atay, yönetmelik gereği üç ayda bir TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunun toplandığı bilgisini paylaşarak, bu toplantının 30 Ekim'de yapılacağını, kartların düzenlemesi ve yönetmeliğin güncellenmesi konularının ele alınacağını anlattı.