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Milletvekili seçimleri anketi: CHP 1. parti

Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketine göre CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti. Ankette DEM Parti 3. sırada  yer alırken; İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin oylarının birbirine çok yakın olması dikkat çekti.

Siyaset
  • 01.05.2024 10:04
  • Giriş: 01.05.2024 10:04
  • Güncelleme: 01.05.2024 10:09
Kaynak: Haber Merkezi
Milletvekili seçimleri anketi: CHP 1. parti

Yerel seçimlerde aldığı belediyeler ve oy oranıyla 1. parti olan CHP, Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin anketinde de ilk sırada yer aldı.

Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketini açıkladı. Ankette AKP, İYİ Parti ve MHP oy kaybı yaşarken; CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi oylarını artırdı.

Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,9

DEM Parti: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 8,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,7

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