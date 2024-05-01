Milletvekili seçimleri anketi: CHP 1. parti
Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketine göre CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti. Ankette DEM Parti 3. sırada yer alırken; İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin oylarının birbirine çok yakın olması dikkat çekti.
Yerel seçimlerde aldığı belediyeler ve oy oranıyla 1. parti olan CHP, Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin anketinde de ilk sırada yer aldı.
Yöneylem Araştırma, 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketini açıkladı. Ankette AKP, İYİ Parti ve MHP oy kaybı yaşarken; CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi oylarını artırdı.
Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:
CHP: Yüzde 34,1
AKP: Yüzde 30,9
DEM Parti: Yüzde 9,4
MHP: Yüzde 8,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6
İYİ Parti: Yüzde 3,9
Zafer Partisi: Yüzde 3,5
TİP: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 2,7