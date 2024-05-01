Milletvekili seçimleri anketi: CHP 1. parti

Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketine göre CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti. Ankette DEM Parti 3. sırada yer alırken; İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin oylarının birbirine çok yakın olması dikkat çekti.

Siyaset 01.05.2024 10:04 Giriş: 01.05.2024 10:04

Güncelleme: 01.05.2024 10:09 Kaynak: Haber Merkezi

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