Milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı açıklandı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına iade edildi. Buna göre, bu dönemdeki milletvekili dokunulmazlık dosyası sayısı 692'ye düştü. En fazla dokunulmazlık dosyası DBP ve HDP'li milletvekillerine ait oldu.

Güncel 25.07.2023 13:00 Giriş: 25.07.2023 13:00

Güncelleme: 25.07.2023 13:17 Kaynak: DHA

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