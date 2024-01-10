"Milletvekilliğinin düşürülmesi" tartışması: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay'la ilgili açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gezi hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Meclis'te okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gezi hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay kararları anımsatılarak sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine, açıklama yaptı. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmasına da değinen Kurtulmuş, "Meclis'in gündemi içerisinde bu konu gündeme geldiği zaman... Şu anda bir şey söylemek istemem. Ben başından itibaren şuna dikkatle riayet ettim, iki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin ise Kurtulmuş, "Bu tür konular üzerinden Meclis Başkanlığı’nın siyasi polemiğin içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Olağanüstü toplantıyı sıradanlaştırmamak lazım. Adı üstünde 'olağanüstü toplantı.' Zamanlı, günlü, ivedi bir konu varsa bunun için meclisin bir an evvel toplanması lazım. İkincisi, Anayasa’nın bize verdiği yetki ve iç tüzük gereği şu anda zaten meclis bir ara verme ve tatil döneminde değildir. Meclis 16 Ocak'a kadar bir şekilde Meclis Genel Kurulu’nu toplamama kararı almıştır. Dolayısıyla şu anda meclis zaten fiilen açıktır. Bu anlamda olağanüstü toplantıyı getirmek için bir ara verme durumunun söz konusu olması gerekir ki böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, başka bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, partisi'nin, TBMM'nin olağanüstü toplantı başvurusunun reddedilmesine yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Günaydın'ın kendisini aradığını, talebini ilettiğini, kendisinin de cevabını yazılı olarak bildireceğini belirttiğini anlattı.

Kurtulmuş, "CHP'li Günaydın, bugün 8 partiyle sizden randevu talep ettiklerini iletti. Bir yanıt verecek misiniz?" sorusuna, "Gökhan Bey ile arkadaşlar görüştüler. Yarın bir heyet olarak ziyaretime gelecekler." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye etmemesiyle ilgili genel görüşme yapılması istemiyle Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapmıştı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise başvuruya, "Hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa ve İçtüzüğe göre mümkün değildir" diyerek yanıt vermişti.